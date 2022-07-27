Москва, 27 июля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Огневые возможности российской артиллерии, задействованной входе спецоперации, возросли. Об этом 27 июля заявил депутат Госдумы Владимир Шаманов («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

По его словам, на данный момент перед Россией стоит задача полностью освободить от украинской оккупации всю территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Однако на этом Россия останавливаться не будет. При этом политик добавил, что уровень профессионализма российской армии растет.

«Резко повысились огневые возможности нашей артиллерии. Это говорит о том, что сделаны определенные выводы», — сказал Шаманов.