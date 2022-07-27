Оренбург, 27 июля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области местный житель осуждён за серию краж. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Kakprosto.ru Суд

Установлено, что он обокрал несколько квартир в Оренбурге. Похищенными им оказались золотые украшения, которые он затем сдал в ломбард, а деньги потратил, и 33 тыс. рублей.

По данным полиции, ранее 47-летний гражданин привлекался к уголовной ответственности за кражи 58 раз. Суд назначил ему два с половиной года колонии особого режима.