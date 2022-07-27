Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Канал HBO запустил в производство новый мини-сериал My Dentist’s Murder Trial. Об этом сообщил портал Collider 27 июля.

Педро Паскаль в роли Оберина Мартелла Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания

Основанное на реальных событиях шоу расскажет о стоматологе Джилберто Нюнсе, которого обвинили в умышленном убийстве близкого друга. Главные роли в сериале исполнят Дэвид Харбор и Педро Паскаль, а постановщиком пилотной серии выступит Стив Конрад («Повышение»).

Ранее стало известно о том, что Педро Паскаль сыграет в фильме «Странный образ жизни» Педро Альмодовара. Вместе с Паскалем в съёмках ленты также поучаствует Итан Хоук.

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