Вашингтон, 27 июля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Канал HBO запустил в производство новый мини-сериал My Dentist’s Murder Trial. Об этом сообщил портал Collider 27 июля.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Педро Паскаль в роли Оберина Мартелла

Основанное на реальных событиях шоу расскажет о стоматологе Джилберто Нюнсе, которого обвинили в умышленном убийстве близкого друга. Главные роли в сериале исполнят Дэвид Харбор и Педро Паскаль, а постановщиком пилотной серии выступит Стив Конрад («Повышение»).

Ранее стало известно о том, что Педро Паскаль сыграет в фильме «Странный образ жизни» Педро Альмодовара. Вместе с Паскалем в съёмках ленты также поучаствует Итан Хоук.