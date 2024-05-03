Москва, 27 июля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек опасается, что вопрос запуска российского трубопровода «Северный поток — 2» будет все более актуален со временем. Об этом ИА REGNUM 27 июля заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

«Сейчас никаких предпосылок для запуска «Северного потока — 2» нет», — заявил эксперт.

Роберт Хабек боится, что этот вопрос может возникать снова и снова в прессе, в обществе, в правительстве, полагает Борисов.

«Поэтому его нынешняя демагогия — это просто профилактика предстоящих дискуссий. Стелет себе соломки», — заключил политолог.

Напомним, что министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о том, что запуск трубопровода «Северный поток-2» будет равносилен капитуляции перед Россией.