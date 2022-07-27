Рига, , 18:47 — REGNUM

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В латвийском городе Скулте в среду, 27 июля, демонтировали памятник советской военной истории — самолет ИЛ-28. Об этом сообщило латвийское издание press. lv.

Самолет с 1978 года годы стоял у остановки общественного транспорта «Стадион» возле бывшего центра подготовки советских летчиков в этом городке. Марупское краевое управление приняло решение переместить бомбардировщик в находящийся поблизости музей авиатехники.

Объект остается в собственности самоуправления, заключен договор о его хранении. Операция по демонтажу самолета заняла более пяти часов.

Ил-28 — один из первых серийных советских самолетов с реактивным двигателем, фронтовой бомбардировщик, носитель тактического ядерного оружия.

В середине 1950-х годов этот самолет был основной ударной силой фронтовой авиации СССР и стран Варшавского договора. Отличался надежностью и неприхотливостью в эксплуатации. Участвовал во множестве локальных конфликтов.

За создание Ил-28 Сергею Ильюшину и группе конструкторов была присуждена Сталинская премия.