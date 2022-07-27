Рига, , 18:39 — REGNUM

Электричество

Для клиентов крупнейшей энергетической компании Латвии ГАО Latvenergo плата за электроэнергию вырастет в среднем на 65%, что увеличит емежемсячный размер счета на 10-12 евро.

Как сообщили в представительстве Latvenergo, с сентября 2022 года цена на электроэнергию вырастет с 0,14 евро до 0,24 евро за киловатт-час. Компания пересматривает цены для клиентов, поскольку цена на электроэнергию продолжает расти: предложение, доступное на рынке на будущий период, находится на уровне выше 200 евро за мегаватт-час.

«Начатый Россией военный конфликт на Украине резко повысил мировые цены на ресурсы и электроэнергию, в результате по всей Европе наблюдается огромный рост цен на все энергоресурсы», — добавили в Latvenergo.

Отмечается, что в договорах с потребителями изменение цены на электроэнергию будет производиться индивидуально согласно условиям договора и в зависимости от двух факторов — выбранного продукта и момента заключения договора.