Мурманск, , 18:36 — REGNUM Стратегический разведывательный самолет НАТО Boeing RC-135W замечен у северных границ России, сообщает 27 июля авиамониторинговый интернет-ресурс Flightradar.

Самолет-разведчик 12019

Согласно данным сайта, самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с британской авиабазы Милденхолл, направился на север, а затем более часа облетал границы Мурманской области, архипелага Новая земля и Ненецкого автономного округа.

Отмечено, что часть маршрута самолёт преодолевал с отключенным транспондером, что свидетельствует либо о попытке экипажа скрыть своё нахождение в этом районе, либо о воздействии на бортовые системы самолета средств РЭБ.

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