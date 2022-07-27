Москва, 27 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Если Китай согласится с требованиями США существенно сократить закупку российской нефти, Запад сможет установить и реализовать на практике предельную стоимость на энергоносители, которые экспортирует официальная Москва. . Об этом 27 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России, который внес в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Полностью от нефти из России Пекин не откажется, но под давлением Вашингтона он может существенно сократить объем своих закупок, убежден собеседник ИА REGNUM.

«Теоретически это может подтолкнуть к реализации идеи, которую США давно продвигает это введение потолка на российскую нефть. Но для этого Китай должен согласиться заметно больше чем на 10% сократить закупку российской нефти. Я пока не могу оценить, насколько вероятно согласие Китая обсуждать эту тему. Пока сценарий потолка стоимости российской нефти выглядит маловероятным», — сказал Хестанов.