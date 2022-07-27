Курган, , 18:34 — REGNUM Из Кургана в Москву с 27 июля по 31 августа будет летать новый авиаперевозчик — авиакомпания NordStar. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Nordstar Igor Dvurekov

Самолеты будут летать из столицы Зауралья в Москву три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Время в пути составит около трёх часов. Вылет из Кургана в 15:00 (13:00 мск) прибытие в аэропорт «Домодедово» (Москва) в 15:55 мск. Из аэропорта «Домодедово» авиалайнеры будут отправляться в 9:00 мск и прилетать в Курган в 13:50 по местному времени (11:50 мск).

С сентября планируется, что рейсы из Кургана в Москву будут выполняться ежедневно по утрам. Отмечается, что из курганского аэропорта осуществляются рейсы по четырём направлениям — Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёты во Владивосток из петербургского аэропорта «Пулково» будут летать чаще.

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