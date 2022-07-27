Москва, , 18:33 — REGNUM Первый канал и онлайн-кинотеатр Okko начали съёмки исторического сериала под названием «Любовь Советского Союза». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе телеканала 27 июля.

Ангелина Стречина на съёмках сериала «Любовь Советского Союза» Пресс-служба Первого канала

Проект будет состоять из восьми серий — шоу расскажет о «короткой, но невероятно яркой жизни звезды советского театра и кино 30-х годов». Продюсерами сериала выступают Константин Эрнст, Анатолий Максимов, Джаник Файзиев. Режиссером станет Дмитрий Иосифов, а сценарий напишут Сергей Снежкин и Владимир Валуцкий.

Добавим, что в сериале сыграют Ангелина Стречина, Кирилл Кузнецов, Роман Васильев, Роман Мадянов, Ангелина Поплавская, Владимир Виноградов, Елена Муравьева, Денис Нурулин, Александр Взметнев, Федор Федотов, Александр Устюгов, Софья Эрнст, Агриппина Стеклова, Екатерина Стеблина и другие артисты. Дата выхода пока шоу «Любовь Советского Союза» пока неизвестна.