Донецк, 27 июля 2022, 18:46 — REGNUM Пришло время освобождать исконно русские города, в том числе Киев, Харьков, Полтаву, заявил 27 июля глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.
Напомнив о 78-й годовщине освобождения города Бреста от фашистов, глава ДНР подчеркнул, что у Брестской крепости особое место в истории Великой Отечественной войны. События лета 1941 года «наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе».
Он отметил, что всех русских людей «роднят с защитниками Брестской крепости стойкость духа и способность к самопожертвованию во имя высшей цели».
Напомним, Брест был освобождён от нацистов 28 июля 1944 года. Город находится на территории Белоруссии.
Читайте ранее в этом сюжете: Свинцовые слёзы Брестской крепости