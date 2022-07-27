Донецк, 27 июля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Пришло время освобождать исконно русские города, в том числе Киев, Харьков, Полтаву, заявил 27 июля глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Пётр Кривоногов. Брест. 1941 год

Денис Пушилин «Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…»

Напомнив о 78-й годовщине освобождения города Бреста от фашистов, глава ДНР подчеркнул, что у Брестской крепости особое место в истории Великой Отечественной войны. События лета 1941 года «наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе».

Он отметил, что всех русских людей «роднят с защитниками Брестской крепости стойкость духа и способность к самопожертвованию во имя высшей цели».

Напомним, Брест был освобождён от нацистов 28 июля 1944 года. Город находится на территории Белоруссии.