Москва, , 19:13 — REGNUM Холодная зима и поражение ВСУ — основные факторы, способные повлиять на запуск «Северного потока-2». Об этом ИА REGNUM 27 июля заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

«Северный поток — 2» Андрей Перцев

«Какие условия должны сложиться, чтобы немцы реально запустили «Северный поток-2»? Условия простые: генерал Мороз и угроза остановки ключевых отраслей немецкой промышленности», — заявил эксперт.

Вопрос надо рассматривать частично и в зависимости от того, насколько быстро проходит СВО, уверен Борисов.

Если у ВСУ нет успехов, если возникает сомнение в перспективе победы Киева, тогда растёт и желание в ФРГ идти на компромиссы. Но автоматически соотносить успехи России на фронтах и желание немцев запускать «Северный поток-2» не стоит, заключил политолог.