Москва, 27 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Полностью от закупок российской нефти Китай вряд ли откажется. Об этом 27 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России, который внес в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По мнению эксперта, таким законопроектом Вашингтон пытается надавить на Пекин, чтобы тот сократил объемы закупаемой у России нефти.

«Очевидно, что США недовольны ростом покупок Китаем российских энергоносителей. Полностью отказаться от этих покупок Китай вряд ли согласится. Как-то их ограничить — наверное это будет предметом торга. В политике степень предсказуемости гораздо меньше, чем в других отраслях, но мне кажется это шаг к очередному витку торга, чтобы Китай в какой-то степени какие-то встречные шаги в рамках санкций принял. И вероятность эта не нулевая», — сказал Хестанов.