Москва, 27 июля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Если Россия не начнет увязывать экономические вопросы с гуманитарными, очень быстро произойдёт украинизация постсоветского пространства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил публицист Игорь Друзь.

ИА REGNUM Пикет в защиту Ермека Тайчибекова у посольства Казахстана

«Думаю, что освободить таких людей, как Ермек Тайчибеков, Россия смогла бы без проблем — конечно, при желании. Казахстан очень сильно зависим от РФ по многим вопросам, поэтому он не устоял бы при малейшем политическом и экономическом давлении», — заявил публицист.

Вопрос с прорусскими общественниками в странах Прибалтики сложнее, поскольку это страны — члены альянса НАТО. Тем не менее вопросы могли бы решиться и там, поскольку и эти страны сильно зависят от РФ.

К сожалению, в России практически ничего не делается для работы с обществом, с русскими силами ближнего и дальнего зарубежья, констатировал публицист.

«Мы видим, к чему это все привело на Украине, а также видим, что ситуация в Казахстане сползает в ту же степь. Я не помню случая, чтобы на экономических переговорах стран СНГ вопросы, например, защиты русского языка РФ увязывала с экономическими преференциями. И если так будет продолжаться дальше, то состоится окончательная «украинизация» постсоветского пространства», — заключил публицист.

Напомним, что в Казахстане в декабре 2021 года был приговорён к 11 годам заключения строгого режима пророссийский симпатизант, правозащитник Ермек Тайчибеков. В июне 2022 года в Латвии был задержан политик и общественный деятель Владимир Линдерман.