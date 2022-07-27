Барселона, Испания, 27 июля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, каталонская «Барселона» находится в одном шаге от трансфера 23-летнего центрального защитника «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде.

Adrien33000 Жюль Кунде

При этом «сине-гранатовые» на данный момент не могут зарегистрировать Рафинью и Левандовского по правилам Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за Жюля Кунде 55 миллионов евро, а сам футболист согласуется с «сине-гранатовыми» пятилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Кунде принял участие в тридцати двух матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также защитник получил две желтые и две красные картчоки.