Подгорица, , 18:55 — REGNUM Депутаты парламента Черногории от «Демократического фронта» не будут голосовать за резолюцию о «российской агрессии против Украины». Об этом заявил один из лидеров «Демократического фронта», депутат Андрия Мандич 27 июля.

Лидеры «Демократического фронта» Demokratskifront.me

По словам Мандича, «Черногория, которую Россия создала», не может решать конфликты влиятельных государств мира.

«После операции на Украине уже ничего на этой планете не будет как прежде. А так как не будет как прежде, мы должны это учитывать, так как Черногория не существовала бы как государство, если бы Россия не ее создала такой. Вы проявите немного уважения к периоду от Петра Великого и до Александра II. Проявите уважение к тому, кто был нашим историческим союзником», — процитировало агентство «Танюг» слова Мандича.

Во время дискуссии в парламенте Черногории Мандич сказал, что резолюция, осуждающая «российскую агрессию против Украины» и ее инициаторы не проявляют заботу о народе Украины и не ратуют за соблюдение международного права.

Напомним, что Сан-Стефанский мирный договор, заключенный в 1878 году между Российской и Османской империями, признавал независимость Сербии, Черногории, Валахии и Молдавии, а их территория увеличивалась.