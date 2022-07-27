Лондон, , 18:18 — REGNUM В Британии средний годовой счёт домохозяйства за электричество к началу 2023 года может увеличиться почти вдвое и достичь отметки £3,85 тыс. ($4,6 тыс.), сообщает 27 июля издание The Times со ссылкой на прогноз консалтинговой компании BFY.

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По утверждению издания, это будет обусловлено сокращением поставок российского газа в Европу.

Газета уточняет, что хотя Британия лишь на 4% зависит от российского газа, повышение цен на энергоносители всё равно затронет подданных королевства.

На этом фоне Daily Mirror сообщает, что уже более половины британцев в скором времени не смогут оплатить счета за электроэнергию и отопление, так как до 5 млн британцев уже вынуждены выбирать между отоплением и продовольствием.

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