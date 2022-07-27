Вашингтон, 27 июля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Американский рэпер Крис Браун ответил на заявления организаторов благотворительного концерта One Night Only о том, что он якобы отменил выступление за несколько часов до его начала. Об этом 27 июля пишет TMZ.

Eva Rinaldi Крис Браун

Браун опроверг обвинения организатора шоу One Night Only ЛаХуан Бейли. Он утверждает, что его адвокаты оповещали руководство концерта об отмене выступления за два дня до его начала. По словам источников издания, рэпер также собирался урегулировать конфликт мирным путём, предлагая шестизначное пожертвование для организации.

Напомним, что концерт One Night Only состоялся 19 марта 2022 года — средства, собранные с продажи билетов пошли на помощь людям, чьи дома были повреждены во время ураганов Ида и Николас в 2021 году. По словам организатора шоу ЛаХуан Бейли, приглашённый артист Крис Браун отказался выступать во время проверки звука и аппаратуры, несмотря на то, что ему уже заплатили за выход на сцену.