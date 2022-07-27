Саранск, , 18:17 — REGNUM В Мордовии был задержан 67-летний мужчина по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

Ружье и патроны, найденные в центре Петербурга ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В июне правоохранительным органам стало известно о том, что житель одного из селений Краснослободского района незаконно хранит дома порох. При обыске были обнаружены почти 500 граммов бездымного пороха и чуть более 300 граммов дымного пороха, а также 36 патронов.

По предварительным данным, мужчина был охотником и ранее имел лицензию на хранение боеприпасов, однако, по истечении срока действия документа, мужчина решил оставить порох себе, зная о том, что это незаконно.

В отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Саранске был обнаружен тайник с боеприпасами на чердаке нежилого многоквартирного дома. Обнаружены были различные типы огнестрельного оружия, около 300 патронов различного калибра, а также ударно-спусковой механизм.

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