Калининград, , 18:16 — REGNUM Летнее озеро в Калининграде планируют расчистить в 2023 году. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 27 июля сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Озеро Наталия Николаева © ИА REGNUM

Во вторник, 26 июля, губернатор Калининградской области Антон Алиханов проверил озеро на качество благоустройства объекта. Выяснилось, что капитальные работы в 2019 году были выполнены некачественно. По гарантии дефекты были исправлены.

«Глава региона обратил внимание на заболачивание озера. Городской администрации поручено изучить гидрологическую ситуацию в районе. Расчистку водного объекта планируется провести в следующем году», — рассказали в пресс-службе.