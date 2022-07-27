Москва, 27 июля 2022, 18:36 — REGNUM Кинофестиваль «Окно в Европу» представил трейлер картины «На тебе сошелся клином белый свет» режиссёра Игоря Поплаухина. Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 27 июля.
Предстоящая лента расскажет о последнем дне жизни советской рок-певицы Янки Дягилевой, являющейся одной из главных представительниц сибирского андеграунда конца 1980-х годов. Точная дата выхода фильма пока что не сообщается.
Напомним, Янка Дягилева умерла в результате самоубийства 9 мая 1991 года. На момент смерти артистке было 24 года.
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