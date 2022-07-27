Москва, , 18:36 — REGNUM Кинофестиваль «Окно в Европу» представил трейлер картины «На тебе сошелся клином белый свет» режиссёра Игоря Поплаухина. Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 27 июля.

Фильм «На тебе сошелся клином белый свет» режиссёра Игоря Поплаухина Кадр из трейлера

Предстоящая лента расскажет о последнем дне жизни советской рок-певицы Янки Дягилевой, являющейся одной из главных представительниц сибирского андеграунда конца 1980-х годов. Точная дата выхода фильма пока что не сообщается.

Напомним, Янка Дягилева умерла в результате самоубийства 9 мая 1991 года. На момент смерти артистке было 24 года.

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