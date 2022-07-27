Оренбург, 27 июля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Житель Оренбурга уедет в колонию строгого режима за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пьянство за рулём

31-летний гражданин ранее был неоднократно судим за подобные преступления. Ночью 25 февраля его снова поймали пьяным за рулём. Суд назначил ему полтора года заключения.

Гражданин просил смягчить ему приговор. Но облсуд оставил его без изменения.