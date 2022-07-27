Ницца, Франция, , 18:05 — REGNUM Как сообщает издание «Чемпионат», «Ницца» согласовала с московским «Локомотивом» трансфер 21-летнего французского опорного полузащитника Алексиса Бека Бека. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

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По информации источника, сегодня, 27 июля, Алексис Бека Бека отправится во Францию, чтобы пройти медицинское обследование перед заключением контракта с «Ниццей».

В прошедшем сезоне Алексис Бека Бека принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя голевыми передачами и получил пять желтых карточек.

Бека Бека перешел в «Локомотив» 23 августа 2021 года после перехода из «Кана» за 6 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего хавбека в 3 миллиона евро.