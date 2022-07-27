«Ницца» согласовала трансфер Алексиса Бека Бека за 12 миллионов евро
Ницца, Франция, 27 июля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Чемпионат», «Ницца» согласовала с московским «Локомотивом» трансфер 21-летнего французского опорного полузащитника Алексиса Бека Бека. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.
По информации источника, сегодня, 27 июля, Алексис Бека Бека отправится во Францию, чтобы пройти медицинское обследование перед заключением контракта с «Ниццей».
В прошедшем сезоне Алексис Бека Бека принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя голевыми передачами и получил пять желтых карточек.
Бека Бека перешел в «Локомотив» 23 августа 2021 года после перехода из «Кана» за 6 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего хавбека в 3 миллиона евро.