27 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 19:59 — REGNUM В Москве на территории Донского ставропигиального мужского монастыря высадили аллею из 130 розовых кустов — по числу детей, погибших в Донбассе.

Стенд «Ангелы Донбасса» с именами погибших детей Александр Полегенько © ИА REGNUM

В акции приняли участие дети из освобождённых районов Харьковской области и Луганской Народной Республики, которые приехали в Москву на празднование Дня Крещения Руси. Розы для этой акции были специально привезены из Донецка. Перед началом высадки цветов иеромонах Елеазар (Самсонов) отслужил литию об упокоении убиенных детей.

Донской ставропигиальный мужской монастырь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Высадка 130 розовых кустов в память о детях — жертвах войны в Донбассе Александр Полегенько © ИА REGNUM

130 убитых детей - 130 роз в память о них Александр Полегенько © ИА REGNUM

Саженцы розовых кустов были привезены из Донецка Александр Полегенько © ИА REGNUM Саженцы роз Александр Полегенько © ИА REGNUM

В акции приняли участие дети из освобождённых районов Харьковской области и ЛНР Александр Полегенько © ИА REGNUM

Всего у Донского монастыря было высажено 130 роз Александр Полегенько © ИА REGNUM

Аллея роз на территории Донского монастыря Александр Полегенько © ИА REGNUM

Иеромонах Елеазар проводит панихиду по погибшим детям Донбасса Александр Полегенько © ИА REGNUM

Панихида по погибшим детям на территории Донского монастыря Александр Полегенько © ИА REGNUM Панихида по погибшим детям на территории Донского монастыря Александр Полегенько © ИА REGNUM

Панихида по погибшим детям на территории Донского монастыря Александр Полегенько © ИА REGNUM

В мероприятии также приняли участие посол ДНР в России Ольга Макеева, уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская, глава международного общественного движения «Внуки» Татьяна Поп и представители общественных организаций города Москвы.

«Эти розы как символ города Донецка, как символ жизни в противовес смерти будут напоминать всегда о невинно убиенных, о необходимости возносить молитву к Богу в их память и помнить о том, что война — это страшная разрушительная сила, разрушающая города, уносящая человеческие жизни» — отметила посол ДНР в России Ольга Макеева.

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ольга Ярославская и Ольга Макеева с представителем Донского монастыря перед началом памятной акции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ольга Макеева с активистами общественного движения «Внуки» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Иеромонах Елеазар и посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ольга Ярославская во время памятной акции об убитых детях Донбасса Александр Полегенько © ИА REGNUM

Глава международного общественного движения «Внуки» Татьяна Поп высаживает розы у Донского монастыря Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ольга Ярославская и Ольга Макеева высаживают розы в память о детях Донбасса у Донского монастыря Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полив роз Александр Полегенько © ИА REGNUM

Садовый инвентарь Александр Полегенько © ИА REGNUM

У входа в Донской монастырь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники акции у стен Донского монастыря Александр Полегенько © ИА REGNUM

Флаг Донецкой Народной Республики Александр Полегенько © ИА REGNUM

Напомним, за всё время вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики в результате агрессии со стороны украинского режима погибло 130 детей, 515 получили ранения различной степени тяжести. 11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.