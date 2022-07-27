Санкт-Петербург, 27 июля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Автоледи за рулем Renaut, которая пыталась сбить двух собак и их хозяина, а также подрезала водителей на дороге, наехала на полицейского за выписанный ей штраф. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

vk.com/spb_today_unreleased Попытка сбить двух собак и их хозяина на тротуаре (цитата группы «ВК» Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 23 июля жители Васильевского острова наблюдали, как черная Renault Sandero без государственных регистрационных номеров пыталась сбить на тротуаре Морской набережной двух чихуахуа и их владельца. На следующий день автоледи вновь стала поводом для обсуждений в социальных сетях, куда выложили видеозапись с видеорегистратора.

На записи было запечатлено, как водитель на этой же иномарке, нарушая ПДД, выехал с территории АЗС на Комендантском проспекте подрезав другой автомобиль. После того как недовольный водитель посигналил, человек за рулем иномарки попытался несколько раз его подрезать, создав тем самым аварийную ситуацию.

А в ночь на 25 июля водитель совершил еще одно правонарушение, которое уже расценивается не как административное, а уголовное правонарушение. В ночь на 25 июля у дома №30 по Кораблестроителей водитель Renault наехал на ногу полицейскому. Поводом этому поступку стал административный штраф, который инспектор ДПС пытался выписать за нарушение ПДД. Как выяснилось, за рулем находилась местная жительница.

«Женщина, действуя умышленно, из хулиганских побуждений, наехала автомобилем на одного из сотрудников, причинив ему своими действиями различные повреждения», — рассказали в ведомстве.

Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). После чего автоледи задержали, вскоре ей будет предъявлено обвинение, после чего следствие выйдет в суд с ходатайством об ее аресте.

Как стало известно ИА REGNUM от источника в правоохранительных органах, за рулем иномарки находилась 33-летняя местная жительница Елена С., которая неоднократно привлекалась за административные правонарушения.