София, , 18:02 — REGNUM Представители Болгарской социалистической партии (БСП) официально вернут президенту Болгарии Румену Радеву мандат на формирование Совета министров страны в ходе официальной аудиенции в Софии завтра, 28 июля. Об этом сообщает БНР.

Румен Радев Kremlin.ru

Документ Радеву вручит номинальная глава БСП, действующий вице-премьер Болгарии Корнелия Нинова. Как утверждают в партийном руководстве, соответствующая церемония не означает «провала политики структуры».

«В дальнейшем социалисты намерены принимать активное участие в создании высшего исполнительного органа Болгарии», – говорится в заявлении БСП.

Напомним, 27 июля болгарские социалисты отказались продолжать работу по формированию Совета министров Болгарии. Ранее соответствующий мандат президенту Радеву вернули активисты партий «Продолжаем перемены» и «ГЕРБ».

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