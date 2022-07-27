Вашингтон, 27 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Создатели мультсериала «Рик и Морти» раскрыли дату выхода шестого сезона. Об этом сообщило издание Variety 27 июля.

Цитата из мc « Рик и Морти» США Рик и Морти

Так, продолжение анимационного шоу выйдет 4 сентября 2022 года. В озвучке проекта вновь будут участвовать Сара Чок, Крис Парнелл и Спенсер Грэммер.

Напомним, премьера мультсериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. В 2021 году вышел пятый сезон шоу.