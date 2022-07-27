Белград, 27 июля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В наши дни наблюдаются многочисленные попытки пересмотра событий Второй мировой войны. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 27 июля во время манифестации, устроенной по случаю начала работ на реконструкции центральной башни мемориального комплекса «Старо саймиште» в Белграде, возникшего на месте нацистского концлагеря Второй мировой войны.

Александр Вучич

По словам Вучича, «современная политика Европы или мира не может быть такой, и уж точно такой никогда не будет политика Сербии».

Вучич извинился от имени государства перед выжившими узниками лагеря за то, что мемориальный комплекс долгое время не реставрировался.

«Я хочу сказать вам — простите. Простите за то, что это здание за моей спиной в таком состоянии, и что почти 80 лет мы не заботились о своем прошлом и о своем будущем», — процитировало словам Вучича агентство «Танюг».

Напомним, что нацистский лагерь смерти «Старо саймиште» был создан в декабре 1941 года на окраине Белграда, на территории, которая тогда находилась в составе нацистского Независимого Государства Хорватия. За годы войны в этот лагерь попали около 100 тысяч человек, около 47 тысяч из которых были замучены и убиты.