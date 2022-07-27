Казань, 27 июля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Жители Верхнеуслонского района стали оставлять жалобы в социальных сетях, обеспокоившись изменением цвета Волги. По жалобам на место выехали инспекторы Центрального территориального управления минэкологии Татарии и сотрудники Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора совместно со специалистами лаборатории, сообщает пресс-служба минэкологии республики.

пресс-служба минприроды Татарии Позеленевшая вода в Волге

Экологи отобрали пробы поверхностных вод и донных отложений для исследования по гидрохимическим и гидробиологическим показателям. Результаты будут известны в течение 5-7 дней.

По словам инспекторов, изменение цвета воды может быть связано с цветением воды из-за развития сине-зеленых водорослей. Цветению способствует аномально жаркая погода, заиление водного объекта и недостаточный водообмен, а также поступление в водные объекты диффузных стоков с берегов и усиление рекреационной нагрузки на водоем.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях стали появляться фотографии с видами Волги в Чувашии: на них запечатлена зелёная жижа, которая наблюдается повсеместно на реке. В минприроды республики ссылаются на то, что «так называемое цветение» Волги происходит каждое лето «из-за активного прогревания воды», чему способствуют жара, застаивание воды и мелководье, в том числе «небольшая глубина» Чебоксарского водохранилища.

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