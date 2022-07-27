Москва, , 17:59 — REGNUM Налоговая нагрузка на бизнес в России должна быть снижена. Об этом 27 июля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, на протяжении последних девяти лет бизнес говорит об увеличении фискального бремени. Эту тенденцию подтверждает также статистика сбора налогов.

«Предприниматели настаивают на необходимости существенного снижения налогового бремени, перехода к принципу «заработал — заплатил налоги с заработанного». Это означало бы отмену налогов на имущество, землю и транспорт, так как это такие же средства производства, как станок, лопата или удочка рыбака. Сейчас многие предприниматели просто бояться брать в руки такие «удочки», чтобы не разориться и инвестируют часто за пределы России», — сказал Прасолов.

По его словам, в России уже давно назрела необходимость перехода на расчёт налога на добавленную стоимость (НДС) по факту оплаты, а не отгрузки. В противном случае те же госкорпорации выставляя в условия оплаты большие отсрочки или просто срывая оплаты, ставят малый и средний бизнес под риск разорения: предпринимателю надо заплатить НДС, еще не получив ещё ни копейки за выполненный и отгружённый заказ.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт оценила перспективу развития досудебного решения налоговых споров