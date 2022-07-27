Муром, Владимирская область, , 17:59 — REGNUM В городе Муроме Владимирской области семье погибшего в ходе специальной военной операции на территории Украины майора Андрея Спирина, военнослужащего Северного флота, передали звезду Героя России. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Корабли Северного флота ВМФ РФ Министерство обороны Российской Федерации

Андрей Спирин родился в городе Обнинск Калужской области, детство и юность провёл в Муроме, после Тульского артиллерийского инженерного института служил в соединениях Западного и Южного военных округов. Большая часть его службы была связана с Мурманской областью и отдельной мотострелковой бригадой Северного флота.

В специальной военной операции майор принимал участие с первых её дней, обеспечивал подразделения боеприпасами. Вернулся в зону проведения спецоперации после первого ранения. Погиб 13 июня 2022 года в бою на южной окраине населённого пункта Рубежное Харьковской области.