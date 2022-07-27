Оренбург, , 17:58 — REGNUM В Оренбурге 36-летний житель села Дедуровка осуждён за дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следователей, студент одного из вузов передал заведующему кафедрой и доценту 37 тыс. рублей и подарочную карту одного из магазинов на сумму 5 тыс. рублей. А взамен он надеялся на то, что ему удастся защитить выпускную квалификационную работу без фактического её написания.

Центральный райсуд Оренбурга оштрафовал гражданина на 42 тыс. рублей и освободил его от наказания. Однако облсуд повысил штраф до 100 тыс. рублей. Шестой кассационный суд общей юрисдикции утвердил это решение.