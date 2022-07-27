Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Президент США Джо Байден выздоровел после перенесённого COVID-19. Об этом говорится в заявлении лечащего врача президента Кевина О’Коннора, распространённом 27 июля пресс-службой Белого дома.

Джо Байден Whitehouse.gov

«Накануне вечером и сегодня утром президент получил отрицательные результаты антигенных тестов на SARS–CoV–2», — говорится в сообщении.

Отмечается, то по решению лечащего врача Байден прекратит соблюдать меры строгой изоляции, но пока продолжит носить маску в присутствии других людей.

Как уточнили в Белом доме, президент США прошёл пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid и к настоящему времен симптомы заболевания у него «практически полностью отсутствуют».