Москва, 27 июля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Расширение порядка досудебного урегулирования налоговых споров позитивно скажется на условиях ведения бизнеса в России. Об этом 27 июля заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова, комментируя подготовленный Минфином России законопроект для выполнения положений основных направлений налоговой политики.

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По её словам, в проекте нормативно правового акта совершенствуется порядок досудебного урегулирования налоговых споров, а также расширяется его действие на споры имущественного характера.

«Предприниматели очень ждут расширения возможностей налоговой службы по досудебному урегулированию налоговых споров особенно в сегодняшней, крайне непростой для бизнеса ситуации. Ведь и раньше было достаточно примеров, когда налоговые претензии приводили к приостановке хозяйственной деятельности предприятий. Это невыгодно всем: бизнесу — утратой производства, бюджету — недополученными налогами», — сказала Нижегородова.

Эксперт отметила, что зачастую такие вопросы можно решить путем досудебных соглашений между налоговыми органами и бизнесом, законно закрепив договорённости, но на это у налоговых служб сейчас нет ни порядка, ни инструментов, ни полномочий.

Ситуация усугубляется ещё и отсутствием реально работающего порядка предоставления отсрочек и рассрочек по налогам.

«Поэтому, конечно, хотелось бы видеть кардинальное изменение ситуации в части досудебного урегулирования налоговых споров. Чтобы стороны, бизнес и государство, имели все процессуальные и фактические возможности разрешать налоговые споры и в досудебном порядке, и на взаимовыгодных условиях», — сообщила Нижегородова.