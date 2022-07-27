Москва, 27 июля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Ремонт двигателей для «Северного потока» компания Siemens Energy не выполняет, нарушая свои обязательства, заявил 27 июля зампредседателя правления Газпрома Виталий Маркелов в эфире «России 24».

Gaznadzor.gazprom.ru Газпром

Виталий Маркелов «Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем».

Это стало уже большой проблемой. Представитель Газпрома пояснил, что шесть газоперекачивающих агрегатов Siemens установлены на отправной компрессорной станции «Северного потока». При этом один из них — в резерве.

Сейчас работает всего один агрегат, поскольку прочие или неисправны, или подошёл срок их профилактики, а сервисным обслуживанием занимается Siemens.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Газпром сократил до 31 млн куб. м ежесуточный объём прокачки газа по «Северному потоку» из-за отключения ещё одного газоперекачивающего агрегата в связи с необходимостью ремонта.