Берлин, 27 июля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Правительство Германии готово поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, заявила 27 июля на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

По её словам, кабинет министров полагает, что эти системы противовоздушной обороны будут поставлены Украине к концу текущего 2022 года.

Напомним, ранее германские СМИ сообщили о готовности Берлина продать Киеву 100 самоходных гаубиц.