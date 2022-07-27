27 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Автор рассуждает о возможной ситуации в случае дестабилизации обстановки в Евросоюзе, роста протестов и реакции России на эти процессы.

Евгения Гринберг, , 18:45 — REGNUM Ежедневно наблюдая за усиливающимися в странах ЕС протестами и тщетными попытками российской дипломатии найти на Западе хоть кого-то договороспособного, я понимаю, что ближе к осени ситуация, которая сейчас балансирует на острие ножа, может полностью выйти из-под контроля.

Евросоюз Descrier

При этом все те западноевропейские политики, с которыми дипломаты из Москвы выстраивали диалог, могут оказаться более чем не у дел, и говорить, по сути, будет не с кем.

Именно сейчас, когда на Западе назревает майдан, России было бы полезно выходить на контакты с лидерами протестных движений.

Я не знаю, предпринимается что-то русскими дипломатами в этом направлении, или нет. Если нет, то это может нам дорого обойтись.

Европа сейчас буквально наводнена политическими беженцами из РФ, которые будут внедрять антироссийскую повестку и в европейские протестные движения. Да, сейчас они по большей части относятся критически к западному нарративу относительно ситуации на Украине, но это может быстро измениться. Российская позиция, обнародованная чиновником МИД («мы не участвуем в информационной войне»), дает мало надежд на то, что антироссийская пропаганда, давно и добротно финансируемая, уступит свои позиции. Сейчас она занимает большую часть информационной повестки внутри ЕС. Прорусскую позицию активно маргинализируют.

Что будет осенью?

Как известно, лучший способ отвлечь население от реальных проблем — это война. Война за ресурсы оказывается очень вероятной. Это может быть решение НАТО принять активное участие в украинском конфликте, или внутренние беспорядки.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Горячая война с НАТО, в каком-то смысле, делает ситуацию понятнее для нас. Однако, в случае нашей победы, как и в случае гражданского конфликта внутри самой Европы, мы оказываемся в равноценно неудобных ситуациях, похожих на происходящее на освобождённых территориях Украины. Речь идёт о вопросе власти. С кем разговаривать? С кем сотрудничать? Кто станет лидерами «Новой Европы»?

Как поступит Россия? Отгородится от Европы новым «железным занавесом», сохраняя свои ресурсы и спокойствие, или, как и в прошлом, возьмет на себя роль «европейского жандарма» и вынужденно начнет разгребать те проблемы, которые создали своим жителям безумные европейские политики?

Готова Россия к такой роли? Есть у нас достаточно ресурсов, прежде всего человеческих, для решения европейских проблем?

Да, «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ в данный момент пытается «оседлать протесты» и стать тем консолидирующим фактором, который сможет управлять ситуацией. Но согласятся ли европейцы на руководство АдГ, учитывая ее жесткие позиции по исламским мигрантам? И как к этому отнесётся огромная и хорошо организованная исламская часть европейского сообщества? Смогут ли они договориться? Или это выльется в противостояние всех против всех?

Что в таком случае делать России с теми европейскими беженцами, которые неизбежно появятся у российских границ? Русскоязычные и не только. Кто-то продумывает такой сценарий? Кто-то готовится к тому, что это может произойти, или мы будем молча и безучастно наблюдать за той гуманитарной катастрофой, которая будет происходить в Европе.

Мир меняется и уже не будет прежним. Я много писала и тут, и обращалась в Администрацию президента РФ относительно необходимости и методов работы на европейском информационном поле.

Я получала отписки — неприятно, но проблема не в этом. Проблема в том, что когда ситуация внутри ЕС выйдет из-под контроля европейских политиков, контролировать ее будет некому.