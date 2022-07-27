Вашингтон, 27 июля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Потолок цен на нефть из России намерены к 5 декабря установить страны G7, сообщает 27 июля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным источника агентства, страны Группы семи к этому сроку определятся с механизмом установления потолка цен. Срок назван с ориентацией на установленные ЕС сроки по отказу от российской нефти.

Группа семи пытается добиться, чтобы российскую нефть невыгодно было покупать.

Напомним, в конце мая ЕС ввёл частичное эмбарго на российскую нефть. Ряд стран Евросоюза это не устроило, им дали «отсрочку».