Москва, 27 июля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Предприниматели рассчитывали, что ограничение, не позволяющее уменьшать базу по прибыли за счет прошлогодних убытков более чем на 50% будет отменено в 2024 году. Об этом 27 июля заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимирской области Алла Матюшкина, комментируя подготовленный Минфином России законопроект для выполнения положений основных направлений налоговой политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Согласно предусмотренным в проекте нормативно-правового акта ограничение в размере 50% по переносу убытков планируется продлить до 2030 года. Как пояснила эксперт, налоговый убыток — это отрицательная разница между доходами и расходами, учитываемыми при расчете налога на прибыль.

«Предприятия ждали отмену ограничения в размере 50% по переносу убытков, которая планировалась еще с 1 января 2022 года. Однако 02.07.2021 Федеральным законом от № 305-ФЗ внесены изменения в вышеуказанную статью Налогового кодекса, в связи с чем 50-процентное ограничение на учет убытков прошлых лет продлевалось до конца 2024 года, по новому законопроекту Минфина оно перенесено до 2030 года», — сказала Матюшкина.