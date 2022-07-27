Эксперт разъяснил предложение Минфина по ограничению на учет убытков
Москва, 27 июля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Предприниматели рассчитывали, что ограничение, не позволяющее уменьшать базу по прибыли за счет прошлогодних убытков более чем на 50% будет отменено в 2024 году. Об этом 27 июля заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимирской области Алла Матюшкина, комментируя подготовленный Минфином России законопроект для выполнения положений основных направлений налоговой политики.
Согласно предусмотренным в проекте нормативно-правового акта ограничение в размере 50% по переносу убытков планируется продлить до 2030 года. Как пояснила эксперт, налоговый убыток — это отрицательная разница между доходами и расходами, учитываемыми при расчете налога на прибыль.
«Предприятия ждали отмену ограничения в размере 50% по переносу убытков, которая планировалась еще с 1 января 2022 года. Однако 02.07.2021 Федеральным законом от № 305-ФЗ внесены изменения в вышеуказанную статью Налогового кодекса, в связи с чем 50-процентное ограничение на учет убытков прошлых лет продлевалось до конца 2024 года, по новому законопроекту Минфина оно перенесено до 2030 года», — сказала Матюшкина.