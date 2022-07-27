Белгород, , 17:35 — REGNUM Тщательно замаскированные тайники украинских националистов обнаружили во время командировки в Донбасс спецназовцы белгородского управления Росгвардии. Отличившимся бойцам 27 июля вручили государственные награды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Государственные награды https://belregion.ru

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены полковник полиции Дмитрий М. и майор полиции Алексей Ш., медаль «За отвагу» вручили старшему сержанту Андрею Б.

Штурмовая группа под командованием полковника полиции на территории частного домовладения обнаружила тайник с гранатомётами, противотанковыми минами и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

Майор полиции в ходе разведки местности обнаружил базу националистов, с которой изъято вооружение и около 60 ящиков с боеприпасами, а также рабочая карта диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Белгородских спецназовцев атаковали миномётным огнём, бойцы отразили нападение, в ходе боя отличился старший сержант.

«Люди чувствуют вашу защиту. Они понимают, что каждый из вас на своём месте и готов прийти на помощь, чтобы защитить каждого жителя», — поблагодарил росгвардейцев от лица жителей области губернатор Вячеслав Гладков.

Благодарственные письма и ценные подарки также вручили ещё семерым сотрудникам и военнослужащим регионального управления Росгвардии.