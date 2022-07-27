Астрахань, , 17:28 — REGNUM В Астрахани бывший сотрудник отдела безопасности Исправительной колонии № 6 признан виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Колония

Сотрудник с мая 2019 года по январь 2020 года получил через посредника 278 тысяч рублей за услугу — он должен был доставить на режимную территорию более 20 мобильных телефонов.

Преступная деятельность была пресечена при взаимодействии сотрудников регионального следственного управления Следственного комитета РФ с УМВД и УФСИН России по Астраханской области. Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

Суд признал мужчину виновным. Ему назначен штраф в размере трёх миллионов рублей.