Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan направляется в Южно-Китайское море и может пройти в район Тайваньского пролива, сообщает 27 июля издание South China Morning Post.

Авианосец USS Ronald Reagan CVN-76 Wall.alphacoders.com

По утверждению издания, авианосец и корабли сопровождения вышли из Сингапура и направились в северо-восточном направлении.

ВМС США не раскрывают маршрут и конечную точку похода, но журналисты отмечают, что если направление движения будет сохранено, авианосная группа подойдет к Тайваньскому проливу.

Отмечено, что переброска авианосца может быть связана с планами визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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