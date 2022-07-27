Вашингтон, 27 июля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan направляется в Южно-Китайское море и может пройти в район Тайваньского пролива, сообщает 27 июля издание South China Morning Post.

Wall.alphacoders.com Авианосец USS Ronald Reagan CVN-76

По утверждению издания, авианосец и корабли сопровождения вышли из Сингапура и направились в северо-восточном направлении.

ВМС США не раскрывают маршрут и конечную точку похода, но журналисты отмечают, что, если направление движения будет сохранено, авианосная группа подойдет к Тайваньскому проливу.

Отмечено, что переброска авианосца может быть связана с планами визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.