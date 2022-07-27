Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге за истёкшие сутки в городские стационары поместили 115 пациентов с ковидным диагнозом. Об этом 27 июля сообщили в региональном штабе. Это на 48 больных больше, чем сутками ранее.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

В больницах по-прежнему размещены 913 человек (+80 по отношению к предыдущим суткам), которые ведут лечение ковида и пневмонии. В отделениях реанимации лежат 118 петербуржцев (+6). Жизнь 14 больных (+1) поддерживают аппараты искусственной вентиляции лёгких. При этом за сутки выписались из стационаров 86 пациентов (+53).

Продолжает расти число больных, которые лечение ковида ведут на дому. За сутки их число возросло на 435 петербуржцев и достигло отметки в 3870 больных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за минувшие сутки выявили 946 случаев заражения коронавирусом (+152). Число смертей от ковида, как основной причины, составило пять человек (-3). При это переболели вирусом за сутки 323 пациента (-44).

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