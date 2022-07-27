Москва, 27 июля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев принял решение о уходе с должности. Об этом сообщает 27 июля пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Других подробностей в пресс-релизе не приводится.

Напомним, в начале июня пост заместителя председателя Банка России также покинул Михаил Алексеев.