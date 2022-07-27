27 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Постоянно приходится слышать о задержании, аресте, приговоре пророссийским активистам, политикам, журналистам (Владимир Линдерман, Ермек Тайчибеков), при этом рождается ощущение бессилия. Что должна сделать Россия в ответ? Очевидно, что мы не можем освободить их даже из лап «союзников» (Казахстан), но что-то предпринять должны.

Александр Кобринский, , 18:51 — REGNUM Вопрос с заключенными в Казахстане и Латвии пророссийскими симпатизантами непрост, это реальная проблема. Единого подхода, рецепта, чтобы решить ее сразу же, нет. Следует учитывать, в каких отношениях Россия находится с той или иной страной, где так или иначе оказывается давление на пророссийски настроенных активистов, а также за что именно происходит их задержание или преследование. Одна из задач — не допустить использование пророссийской риторики с целью прикрыть иную деятельность в надежде, что Россия заступится просто потому, что человек является пророссийски настроенным.

Флаг России Дарья Драй © ИА REGNUM

Ниже мы будем иметь в виду только тех, кто действительно ведёт пророссийскую деятельность или политику, без вкрапления иной составляющей.

Проблема действительно серьёзная. Её решение не просто назрело, а перезрело ещё со времён ареста Виктора Бута. Дело в том, что нужно говорить не только о пророссийски настроенных иностранных гражданах, но и непосредственно о россиянах, ибо в схожих обстоятельствах подход должен быть схожим.

Когда во дворе обижают или бьют парнишку, это будет продолжаться до тех пор, пока он не даст сдачи своим обидчикам так, чтобы раз и навсегда отбить у последних охоту приставать к нему в любой форме. Россия просто обязана отвечать жёстко, но не жестоко, и с выподвыподвертом при необходимости, если речь идёт о дружественных или нейтральных странах.

Для примера рассмотрим ситуацию с двумя ребятами, подвергшимися давлению со стороны государства. В одном случае это откровенно враждебная России Латвия, в другом — наш союзник Казахстан.

Что касается Владимира Линдермана. В ответ на его арест российские органы правопорядка должны немедленно арестовать несколько (именно несколько) латвийских граждан, желательно таких, чтобы это было чувствительно для Латвии. Если их нет в России, они должны появиться на её территории «хоть чучелом, хоть тушкой». Как они окажутся на территории России — это вопрос для специально обученных людей. Дальше дипломаты должны отработать тему: Владимир Линдерман выходит на свободу, на свободу выходят граждане Латвии. Параллельно и сам Линдерман, и его близкие родственники должны пользоваться максимально возможной поддержкой Москвы.

Кроме того, Россия должна наносить чувствительные уколы Латвии и её гражданам до момента разрешения ситуации во всех сферах: экономической, политической, культурной. И не нужно стесняться в выборе средств. Организаторы подобных действий против пророссийски настроенных граждан и граждан собственно России должны учитывать все негативные последствия своих действий. Если пророссийски настроенный человек или гражданин России был выкраден с территории третьего государства, граждане такого государства, как и само государство, должны столкнуться с теми же проблемами: от ареста до экономических потерь. Возможно, какие-то действия будут иметь непозитивный эффект для самой России, но тут дело принципа. В драке бывают разбитые носы с обеих сторон, но, как правило, в таком случае драка не повторяется. Здесь то же самое. Иначе эту «модную» тенденцию не остановить.

Владимир Линдерман Цитата из видео «ВЛАДИМИР ЛИНДЕРМАН (АБЕЛЬ) О ЗАДЕРЖАНИИ, АКЦИИ НАЦБОЛОВ НА БАЗЕ АДАЖИ И СИТУАЦИИ В ЛАТВИИ»

Что касается Ермека Тайчибекова. Против Казахстана и дружественных стран вышеописанные методы неприменимы по определению. Но и тут Россия может себя вести очень достойно и красиво. Во-первых, кроме дипломатической поддержки и закрытых переговоров, более чем достойно финансово поддержать как Ермека, так и его семью. Так, чтобы все вовлечённые в это дело просто им позавидовали. Одновременно с этим наложить запрет на въезд в РФ как следователям и судье, так и всем их родственникам на период, пока Тайчибеков находится под давлением системы. Вместе с мощной, измеряемой десятками миллионов рублей, единоразовой поддержкой Тайчибекова и его семьи установить ему стипендию на период его активной деятельности, направленной на поддержку России. Обязательно приглашать членов семьи Ермека на различные значимые политико-культурные мероприятия в Россию и за счет России.

Ермек Тайчибеков Из личного архива Е. Тайчибеков

Россия должна вести жесткую системную борьбу с задержаниями, арестами, приговорами пророссийским активистам, политикам, журналистам, равно как и с задержаниями, арестами, приговорами российским гражданам за рубежом, если они не совершили очевидных уголовных преступлений.

России нужно быть смелее.