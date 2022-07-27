Саранск, 27 июля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 16 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 582 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

Всего в регионе подтвердили 69 041 случай заражения коронавирусом, из них 15 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии накануне попал один пациент, за минувшие сутки были госпитализированы семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили также 16 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 18 жителей республики.